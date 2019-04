Ein Unbekannter hatte es zunächst an der Haustür, dann an einem Lichtschacht versucht. Als dies misslang, hebelte er die Terassentür auf.

Am Freitagnachmittag bemerkten die Bewohner des Hauses im Albstadter Weg die Tat. Seit Donnerstagnachmittag hatte sie ein Unbekannter zunächst an der Haustür, dann an einem Lichtschacht versucht. Als dies misslang, hebelte er die Terassentür auf.

Der Dieb durchsuchte die Räume nach Wertsachen. Mit Elektrogeräten, Schmuck, Geld, Werkzeug, Münzen und Sparbüchern verschwand er wieder. Jetzt ermittelt die Polizei, die die Spuren des Täters sicherte. Sie hofft auf die Hilfe von Zeugen und fragt:

- Wer hat am Donnerstag oder Freitag im Albstadter Weg verdächtige Personen gesehen? - Wem sind dort fremde Fahrzeuge aufgefallen? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizei in Heidenheim unter der TEL.Nr. 07321/3220.

Tipps zum Schutz vor Diebstahl und Einbruch gibt die Polizei im Internet unter www.polizei-beratung.de oder auf jeder Polizeidienststelle.