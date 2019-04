Lust auf Süßes hatten am Wochenende offenbar Diebe in Königsbronn.

Am Wochenende drangen Unbekannte in ein Gebäude an der Heidenheimer Straße in Königsbronn ein.Im Innern fanden sie einen Automaten mit Süßigkeiten. An dem schlugen sie die Scheibe ein und entwendeten den Inhalt.