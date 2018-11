Sontheim/Brenz / Polizei

Am Wochenende machten sich Unbekannte an einem Gebäude in Sontheim zu schaffen.

Ein Haus in der Brenzer Straße war am Samstag gegen 12 Uhr noch unversehrt. In der Zeit bis zum Montagmorgen hebelten Unbekannte dann ein Fenster auf. Im Inneren fanden sie Geld, mit dem sie die Flucht ergriffen. Spezialisten der Polizei sicherten Spuren.

Der Polizeiposten Sontheim (Tel. 07325/919003) sucht Zeugen und Hinweise. Wurden im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Fielen verdächtige Geräusche auf?