Einbrecher erneut an Tür gescheitert

Heidenheim / Polizei

Am Mittwoch um 10 Uhr entdeckte ein Zeuge den Schaden an der Tür. Am Montagabend war sie noch ganz.

In der Zwischenzeit hatten Unbekannte versucht, die Tür zu dem Geschäft am Eugen-Jaekle-Platz aufzubrechen.

Trotz Werkzeug scheiterten sie. Unverrichteter Dinge traten sie die Flucht an.

Die Polizei Heidenheim (07321-3220) sicherte Spuren und ist jetzt auf der Suche nach den Unbekannten.