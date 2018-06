Mergelstetten Einbrecher erbeutet Geld und Schmuck

Mergelstetten / Polizei

Geld und Schmuck stahlen Einbrecher am Dienstag aus einer Wohnung in Heidenheim.

Der Frage wie genau die Diebe in die Wohnung in der Heilbronner Straße in Mergelstetten gelangten, gehen die Beamten des Polizeireviers Heidenheim derzeit nach. Sie konnten keine Einbruchsspuren entdecken. In der Zeit zwischen 15 und 20 Uhr durchwühlten die Unbekannten auf der Suche nach Beute die Wohnung.

Dabei wurden sie fündig. Sie fanden Geld und Schmuck und flüchteten unerkannt. Die Ermittler sicherten die Spuren. Wer in diesem Zeitraum verdächtige Personen in der Heilbronner Straße beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten dies der Polizei Heidenheim unter der Tel. 07321/3220 mitzuteilen.