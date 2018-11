Bächingen / HZ

Zu schaffen gemacht haben sich am Freitagabend unbekannte Täter an einem auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Bächingen abgestellten Lkw-Anhänger.

Zwischen 21.30 Uhr und 21.45 Uhr stellte ein 59-Jähriger seinen Lkw-Anhänger auf dem Parkplatz in der Sontheimer Straße in Bächingen ab.

In dieser Zeit wurden durch einen unbekannten Täter der Druckluftschlauch und die Elektrokabel des Anhängers abgeschnitten und entwendet.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.