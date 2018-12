Bolheim Drei Einbrüche in Bolheim

Bolheim / Polizei

Von Montag auf Dienstag wurde in Bolheim dreimal eingebrochen.

An der Schlosserstraße schlugen Unbekannte zwischen 17.30 und 8 Uhr an einem Gebäude ein Fenster ein. So gelangten sie in eine Werkstatt. Dort stahlen sie ein Fahrrad. Den Schaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro.

Zwischen 21 und 13 Uhr waren Einbrecher Im Ried unterwegs. Sie warfen mit einem Stein das Fenster eines Vereinsheims ein und stiegen ein. Da sie im Inneren eine Tür nicht öffnen konnten, verließen sie das Gebäude wieder. Außen warfen sie nun die Scheibe einer Tür ein. So kamen sie erneut is Innere. Nach derzeitigem Stand fanden sie nichts Brauchbares und verschwanden ohne Beute. Den Schaden schätzt die Polizei auf 3000 Euro.

In eine Gaststätte in der Maurerstraße verschafften sich Unbekannte zwischen 22.30 und 16.15 Uhr Zutritt. Auch hier warfen sie ein Fenster ein. Die Einbrecher kletterten hinein und nahmen einen Computer und Schnaps mit. Der Schaden liegt bei rund 300 Euro. Die Polizei (Tel. 07322.96530) hofft auf Zeugenhinweise. Sie prüft einen möglichen Tatzusammenhang.