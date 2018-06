Augsburg Dieser Mann wird nach Angriff auf Eritreer gesucht

Wer kennt den Gesuchten? Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei Augsburg unter 0821/323 3810 oder an jede andere Polizeidienststelle. © Foto: Kriminalpolizei Augsburg

Augsburg / Polizei

Nach einem Angriff auf einen 22-jährigen Eritreer sucht die Kriminalpolizei Augsburg diesen Osteuropäer. Wer kann Hinweise geben?

In den frühen Morgenstunden am Dienstag, 5. Juni 2018, kam es vor einem Bordell in der Riedingerstraße in Augsburg zu einer massiven Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Dabei wurde ein 22-jähriger Eritreer von einem bislang noch Unbekanntem brutal attackiert und blieb regungslos vor dem Bordell liegen.

Frauen aus dem Bordell fanden den Verletzten und riefen Rettungskräfte. Aufgrund der Intensität der Gewalteinwirkung wird der Vorgang von der Staatsanwaltschaft Augsburg als versuchter Totschlag bewertet.

Das Amtsgericht Augsburg hat inzwischen einen richterlichen Beschluss für eine Öffentlichkeitsfahndung erlassen, um den bislang unbekannten Täter zu ermitteln. Der Gesuchte ist ca. 35- 45 Jahre alt, 170 – 175 cm groß, hat kurze braune Haare und spricht Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Es dürfte sich mutmaßlich um einen Osteuropäer handeln.

Möglicherweise stammt der Mann aus Russland. Der Mann wurde kurz vor der Tat vom Fahrer eines hellen Opel Astra vor dem Bordell abgesetzt.

Die Mordkommission der Kriminalpolizei Augsburg, die den Fall bearbeitet, hat in diesem Zusammenhang folgende Fragen:

Wer hat am Dienstag, 5. Juni 2018, in der Zeit zwischen 4.30 Uhr und 5.00 Uhr das Geschehen in der Riedingerstraße beobachtet ?

Wer kennt den Gesuchten oder kann sonst Hinweise zum Täter und dem Opel Astra geben? Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei Augsburg unter 0821/323 3810 oder an jede andere Polizeidienststelle.