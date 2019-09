Ein Unbekannter fand großen Gefallen am Ortsschild von Dettingen. Zwischen Freitag und Montag schraubte er das Ortsschild aus der Halterung und nahm es mit. Das stand in der Hausener Straße. Die Polizei in Gerstetten hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun den Täter.

