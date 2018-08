Giengen / Polizei

Unbekannte brachen in der Nacht auf Dienstag in ein Geschäft an der Bolzstraße ein.

Am Dienstagmorgen bemerkte eine Zeugin, dass aus einem Tresor Geld fehlte.

Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Diebe über das Dach ins Gebäude des Einkaufsmarktes gelangten, wo sie in einem Büro den Tresor aufbrachen.

Im Kassenbereich packten sie noch Zigaretten ein und flüchteten anschließend.

Die Polizei (Tel.07322.96530) sicherte die Spuren und ist jetzt auf der Suche nach den Dieben.