Giengen Diebe kamen durch gekippte Fenster

Giengen / Polizei

Zwei Einbrüche in der Nacht zum Mittwoch wurde der Polizei aus Giengen gemeldet.

In der Hohen Straße in Giengen fand ein Einbrecher ein gekipptes Fenster. Das hatte der Unbekannte schnell geöffnet. Er kletterte in das Lokal. In einer Kasse fand der Dieb Geld. Mit diesem ergriff er die Flucht.

Auch an einem Haus in der Planiestraße in Giengen stand ein Fenster gekippt. Es war ebenso schnell geöffnet. Ein Unbekannter durchsuchte die Räume dahinter. Er fand in einem Büro wenige Münzen.

In beiden Fällen sicherte die Giengener Polizei (Hinweis-Telefon: 07322/96530) die Spuren. Sie ermittelt jetzt um herauszufinden, wer die Einbrüche begangen hat.