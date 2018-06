Heidenheim/Herbrechtingen Diebe in Schule und Gaststätte

Heidenheim/Herbrechtingen / HZ

Unbekannte brachen in der Nacht auf Donnerstag in eine Heidenheimer Schule und in eine Herbrechtinger Gaststätte ein.

Erfolglos verlief ein Einbruch in eine Schule in der Friedrich-Voith-Straße in Heidenheim. Dort schlug ein Unbekannter ein Fenster zum WC ein. Im Gebäude kam er aber nicht weiter, weil die Toilettentür verschlossen war.

Am Fenster verursachte der Einbrecher Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizei sicherte Spuren. Mehr Erfolg hatten Diebe in der Hirschhaldestraße in Herbrechtingen. Dort hebelten Unbekannte ein Fenster einer Gaststätte auf. So stiegen sie in den Gastraum hinein. Dort wuchteten sie eine Schublade auf. Einen Geldbeutel mit Bargeld stahlen sie. Die Polizei Herbrechtingen (07324 919014) sicherte Spuren.

Den Schaden am Fenster schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro.