Ein Unbekannter brach in der Nacht zum Mittwoch in Heidenheim in eine Wohnung ein.

In der Nacht zum Mittwoch war ein verspielter Dieb in Heidenheim auf Beutetour. Der Unbekannte brach in ein Gebäude in der Wagnerstraße ein. In der Wohnung ließ er Schmuck, eine Spielekonsole, Spiele und einen Fernseher mitgehen.

Der unbekannte Dieb flüchtete mit seiner Beute. Die Polizei hat die Spuren gesichert und nun die Ermittlungen aufgenommen. Wer in der Nacht zum Mittwoch in der Wagnerstraße etwas gesehen hat, kann sich unter Tel. 07321.3220 bei den Beamten melden.