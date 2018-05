Heidenheim Dieb klaut Lose - Zeuge nimmt Verfolgung auf

Heidenheim / pol

Mit seiner Beute ist ein Dieb am Montag in Heidenheim seinem Verfolger entkommen.

Die Angestellte eines Geschäfts am Grünewaldplatz (Mittelrain) meldete der Polizei am Abend einen Diebstahl. Wie die Ermittlungen ergaben, muss sich ein Unbekannter gegen 18 Uhr in das Geschäft geschlichen haben. Er schnappte sich einen Behälter mit Losen und flüchtete damit.

Vor dem Geschäft sah ihn ein Zeuge. Dieser verfolgte den mutmaßlichen Dieb noch, war aber - laut Polizei - nicht schnell genug.

Der Zeuge beschreibt den Unbekannten als etwa 18 bis 20 Jahre alt und etwa 1,70 m groß. Er trug eine weiße Hose, ein helles Shirt und hatte einen City-Roller dabei, der vorne zwei Räder hat.

Er flüchtete in Richtung Rembrandtweg. Die Heidenheimer Polizei (Tel. 07321/3220) ermittelt und sucht jetzt den Dieb samt Beute.