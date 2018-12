Heidenheim /

Aus einer Wohnung in der Albert-Schweizer-Straße klaute ein Dieb zwischen Montag und Dienstag eine Konsole.

Zwischen Montag und Dienstag stieg ein Unbekannter in eine Wohnung in Heidenheim ein. Der Dieb hatte ein Gebäude in der Albert-Schweitzer-Straße im Visier. Dort hebelte er im ersten Obergeschoß eine Tür auf. Im Inneren erbeutete er eine Spielkonsole und verschwand.

Die Polizei in Heidenheim (07321/3220) hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert.