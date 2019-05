Am Donnerstag überraschte ein Bewohner einen Dieb in der Heilbronner Straße in Heidenheim.

Als ein 21-Jähriger gegen 2.30 Uhr nach Hause kam, ertappte er einen Einbrecher auf frischer Tat. Der bislang unbekannte Täter war über ein Terrassenfenster in das Haus eingebrochen. Dort hatte er nahezu alle Zimmer durchwühlt.

Die gefundenen Wertsachen hatte er bereits in Sporttaschen neben dem aufgebrochenen Fenster deponiert. Durch die Heimkehr des Bewohners gestört, flüchtete er ohne Beute.

Die Heidenheimer Polizei sicherte die Spuren und nahm die Ermittlungen auf.