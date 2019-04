Mitarbeiter eines Unternehmens an der Siemensstraße stellten am Montagnachmittag fest, dass in einer Produktionshalle mehrere Liter einer Chemikalie aus einem Behälter ausgelaufen waren.

Zunächst versuchten die Mitarbeiter selbst, die Flüssigkeit aufzufangen, mussten dies aufgrund der Geruchsbelästigung aber einstellen und räumten die Fertigungshalle.

Um 13.54 Uhr wurden die Feuerwehren Steinheim und Heidenheim alarmiert, die mit fünf Fahrzeugen und elf Einsatzkräften sowie dem Fachberater Chemie Dr. Helmut George anrückten. Ein mit Chemikalienschutzanzug ausgerüsteter Atemschutztrupp verdünnte die Flüssigkeit mit Wasser und konnte im Anschluss das Gemisch mit einem speziellen Sauger aufnehmen. Vorsorglich wurden Messungen in der Halle vorgenommen, um eine mögliche gefährliche Luftkonzentration nachweisen zu können. Während des gesamten Feuerwehreinsatzes wurden jedoch keine gefährlichen Werte festgestellt.

Nachdem die Chemikalie entfernt sowie die Halle gelüftet war, konnte die Produktion im Unternehmen wieder aufgenommen werden.