Am Donnerstagmittag beschädigte ein Autofahrer eine Schranke in Unterkochen. Auf den Gleisen herrschte daraufhin Stillstand.

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Lkws mit Anhänger beschädigteam Donnerstagmittag die Bahnschranke am Übergang in der Wöhrstraße. Hierdurch ragte die verbogene Schranke in die Gleise hinein, sodass der Bahnverkehr dort bis 12.20 Uhr eingestellt werden musste.

Der Schaden an der Schranke wird auf 3000 Euro beziffert. Hinweise auf den Lkw nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.