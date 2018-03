Heidenheim Brennender Mülleimer: Feuerwehr an der EGR im Einsatz

Brennender Mülleimer: Feuerwehr an der EGR im Einsatz

Heidenheim / HZ

Ein brennender Mülleimer hat am Dienstagvormittag dazu geführt, dass alle EGR-Schüler das Gebäude verlassen mussten.

An der Eugen-Gaus-Realschule rückte am Dienstagvormittag um kurz nach 11 Uhr die Feuerwehr an. Wie sich bald herausstellte, sollte es kein Fehlalarm sein, sondern es brannte tatsächlich. Die Einsatzkräfte fanden auf einer Herrentoilette einen brennenden Papier-Mülleimer vor.

Die Schüler hatten bereits vor Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude verlassen und sich in den Levillain-Anlagen versammelt. Lange mussten sie nicht draußen verharren. Denn wie die Polizei mitteilt, beseitigte ein Lehrer die Glut, die Feuerwehr lüftete das Gebäude.Bereits wenige Minuten nachdem die Feuerwehr eingetroffen war, durften die Schüler zurück ins Schulgebäude.

Ein Sachschaden entstand nicht. Die Polizei in Heidenheim hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach demjenigen, der das Papier angezündet hat.

Vor Ort waren neben der Feuerwehr auch die Polizei mit drei Streifenwagen sowie ein Einsatzfahrzeug des DRK.

Zeitgleich Alarm in Hermaringen

Zeitgleich mit dem Alarm in Heidenheim rückten auch die Feuerwehren von Hermaringen und Sontheim zu einem Alarm aus. Bei der Firma Hauff in Hermaringen war der Feueralarm ausgelöst worden. Dort allerdings hatte es nicht gebrannt.