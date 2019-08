Eine undichte Maschine in einer Werkstatt in Schnaitheim sorgte in der Nacht auf Donnerstag für einen Feuerwehreinsatz.

Gegen 23.45 Uhr bemerkten Bewohner des dreistöckigen Hauses eine Rauchentwicklung aus jenem Teil des Gebäudes, in dem eine industriell genutzte Werkstatt untergebracht ist. Bis zum Eintreffen der Feuerwehren aus Heidenheim, Schnaitheim und Mergelstetten hatten die Hausbewohner sich gegenseitig gewarnt und das Gebäude verlassen. Atemschutztrupps erkundeten den stark verrauchten Werkstattbereich und fanden schließlich die Ursache für den Brand: Eine Industriepresse aus der knapp 400 Grad heißes Öl austrat. Die Feuerwehr konnte das Austreten des heißen Schmierstoffes stoppen. Nach abschließender Kontrolle konnten die Bewohner wieder zurück in ihre Räumlichkeiten.