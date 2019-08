Um kurz vor 15 Uhr ging am Dienstag bei den Feuerwehren Heidenheim und Schnaitheim der Alarm los. In der Iglauer Straße in Heidenheim wurde ein Wohnungsbrand gemeldet. Rauch drang aus dem fünften Stock eines Wohnhauses. Auch Explosionen waren zu hören, wie die Feuerwehr mitteilt.

Was sorgte für die Explosionen?

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst rückten aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass Müll auf einem Balkon gebrannt hatte. Im Müll befanden sich Spraydosen, die bei dem Feuer explodierten.

Die Wohnung musste gelüftet werden, da der Rauch teilweise hinein gezogen war. Verletzt wurde niemand. Die Schadenhöhe ist noch unklar.

Das könnte dich auch interessieren:

Leiche in Geislingen entdeckt Polizei ermittelt nach Leichenfund in Schrottauto Ein Toter lag mehrere Wochen in einem Auto in Geislingen. Laut Polizei deutet nichts auf ein Verbrechen hin.