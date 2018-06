Heidenheim Blitzschlag in der Voith-Arena: Rettungskräfte üben Großeinsatz

Blitzschlag in der Voith-Arena: Rettungskräfte üben Großeinsatz

Heidenheim / Catrin Weykopf

Rettungskräfte aus dem ganzen Landkreis übten am Samstagvormittag einen Großeinsatz in der Voith-Arena. Beteiligt waren auch Dutzende Statisten.

Das Szenario mag man sich in Wirklichkeit gar nicht vorstellen: Ein Blitz schlägt in der Voith-Arena ein, während diese mit Zuschauern besetzt ist. Es gibt Dutzende Verletzte - von schwer- bis leichtverletzt. Zudem einen Panikausbruch im Gästeblock und ein Feuer im Businessbereich.

Das Feuer lodert schon seit über einer Stunde, Gebäudeteile stürzen ein. Und als ob das nicht genug wäre, ist die Versorgung mit Löschwasser problematisch.

Rettungskräfte aus dem ganzen Kreis müssen anrücken, um die Großlage in den Griff zu bekommen.

Am Samstagvormittag wurde dies bei einer Großübung auf dem Schlossberg trainiert. Im Einsatz waren Retter aus dem ganzen Kreis, darunter die Feuerwehren aus Heidenheim, Königsbronn, Nattheim und Steinheim, das DRK, die Malteser, der ASB sowie das THW.

Ersten Einschätzungen vor Ort zufolge lief die Übung erfolgreich ab. Wobei zugleich auch einige Erkenntnisse gewonnen wurden, die für tatsächliche Einsätze nützlich sind. So sei es in der am Samstag geübten Situation besonders wichtig, die Platzverhältnisse genau zu strukturieren, um unnötige Wege oder um gegenseitige Behinderungen der Einsatzkräfte zu vermeiden.

An der Übung beteiligt waren auch über 50 Statisten, die die Verletzten spielten. Diese mussten teils lange Zeit aushalten bis sie ihre Rolle aufgeben durften. Erschwerend hinzu kam: Im Laufe der Übung wurde es immer heißer, der Kreislauf so manchen „Opfers“ verlangte also tatsächlich nach Flüssigkeit und Schatten.