Am Montag ist es zu einem tödlichen Unfall bei Herbrechtingen gekommen. Ein 38-jähriger Motorradfahrer ist bei einem gefährlichen Überholmanöver im Landkreis Heidenheim getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Biker mit einem 18-jährigen Beifahrer am Montagabend unterwegs und wollte in einer Kurve ein Auto und einen Bus überholen.

Überholmanöver endet tödlich

Der riskante Überholversuch ging schief: Das Motorrad streifte einen entgegenkommenden Wagen und krachte mit voller Wucht in die Leitplanke. Der Biker kam in eine Klinik, wo er starb. Sein 18 Jahre alter Sozius überlebte schwer verletzt.

