Themen in diesem Artikel VW

Weil sein betrunkener Bruder in der Nacht auf Samstag von der Rückbank aus die Handbremse zog, verursachte ein 18-Jähriger einen Unfall in der Paul-Hartmann-Straße.

Der 18-Jährige fuhr gegen 2 Uhr mit seinem VW die Paul-Hartmann-Straße entlang. Sein betrunkener 21-jähriger Bruder saß auf der Rückbank und zog plötzlich die Handbremse.

Dadurch verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto und prallte gegen einen Stromkasten auf dem Gehweg.

Durch den Unfall entstand am Auto ein Schaden in Höhe von 3500 Euro, am Stromkasten in Höhe von 1000 Euro.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Fahrer hatte keinen Alkohol konsumiert. Sein Bruder wird jedoch wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zur Anzeige gebracht.