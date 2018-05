Heidenheim Betrunkene Frau nach Unfallflucht ermittelt

Heidenheim / Polizei

Nach einem Unfall floh eine 70-jährige Autofahrerin, kehrte zum Unfallort zurück und fuhr dann wieder davon. Die Polizei schnappte sie später.

Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, entfernte sich am Samstagabend gegen 19.30 Uhr die Fahrerin eines Audi A3 in der Händelstraße in Heidenheim von der Unfallstelle.

Zeugen hatten bemerkt, dass der Audi einen am Straßenrand geparkten Nissan gestreift hatte. Zum Zeitpunkt des Unfalles gelang es ihnen aber nur einen Teil des Kennzeichens des davon fahrenden Audi A3 zu notieren.

Noch während die Zeugen den Unfallschaden in Augenschein nahmen, kehrte der Audi zur Unfallstelle zurück und hielt dort kurz an. Wiederum ohne sich als Unfallbeteiligter zu erkennen zu geben, machte sich die Fahrerin aus dem Staub.

Eine herbeigerufene Streife des Polizeireviers Heidenheim ermittelte aufgrund der Angaben der Zeugen das Verursacherfahrzeug. Dieses war inzwischen an der Wohnanschrift des Fahrzeughalters geparkt und wies den beschriebenen Unfallschaden auf.

Die Fahrerin war schnell ermittelt. Es handelte sich dabei um eine 70-jährige Frau, die wohl etwas zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Alkotest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Nach einer Blutentnahme wurde der Führerschein der Frau beschlagnahmt.

Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung. An beiden Fahrzeugen war ein Sachschaden von mehr als 5000 Euro entstanden.