Lauingen Betrunken mit dem Lkw unterwegs

Lauingen / Polizei

Am Donnerstagabend war ein Lkw-Fahrer betrunken in Lauingen unterwegs.

Der bosnische Fahrer eines Sattelzugs war am 13. Dezember gegen 20.15 Uhr mehreren Verkehrsteilnehmern aufgefallen, nachdem er in Schlangenlinien über die B 492 von Hermaringen in Richtung Gundelfingen fuhr. Dabei kam er immer wieder auf die Gegenfahrbahn, wobei ein entgegenkommender Pkw-Fahrer gerade noch einen Unfall verhindern konnte.

Der Fahrer konnte schließlich auf einem Parkplatz an der Riedhauser Straße von Beamten der PI Dillingen festgestellt werden, wobei er eine Dose Bier trank.

Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Der 32 jähriger Fahrer musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, außerdem wurde sein Lkw-Schlüssel sichergestellt. Gegen ihn wurde unter anderem Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol erstattet.