Bächingen / HZ

In der Nacht zum Samstag fiel einer Polizeistreife ein Pkw in der Kirchgasse in Bächingen auf. Bei der Kontrolle des Fahrers nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr.

Ein Test ergab einen Wert von rund zwei Promille.

Der Führerschein des 28-jährigen Fahrers wurde einbehalten und an die Staatsanwaltschaft gesandt.

Den jungen Mann erwartet ein Strafverfahren.