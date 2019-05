Ein betrunkener 72-Jähriger rammte am Donnerstag einen Ford und beging anschließend Unfallflucht.

Nicht davon kam ein 72-Jähriger nach einem Unfall am Donnerstag in Niederstotzingen. Gegen 6.15 Uhr fuhr der Mann mit seinem Peugeot in der Sontheimer Straße in Richtung Sontheim. Der Fahrer wollte nach links in die Neuffenstraße abbiegen, wo ihm ein Ford entgegenkam. Auf dessen Vorfahrt achtete der 72-Jährige nicht. Stattdessen lenkte er nach links und prallte gegen den Fiesta. Die Insassen stiegen aus und tauschten ihre Personalien. Dabei roch die Beifahrerin des Fords Alkohol beim Unfallverursacher. Als sie die Polizei rufen wollte, stieg der Senior in sein Auto und flüchtete. Die Polizei konnte den Unfallverursacher jedoch schnell ausfindig machen. Seinen Führerschein behielten die Polizisten ein. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5500 Euro geschätzt.