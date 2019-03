Themen in diesem Artikel VW

Die Beifahrertür eines in Gundelfingen in der Peterswörther Straße abgestellten Vw wurde am Donnerstag zwischen 5.40 und 14.05 Uhr beschädigt.

Möglicherweise hat der Fahrer eines daneben geparkten Pkw beim Öffnen seiner Fahrzeugtüre diese gegen die Türe des geparkten Pkw geschlagen.

Weil sich der Verursacher aber nicht um die Schadensregulierung gekümmert hatte, erstattete der 34jährige Halter des VW Anzeige wegen Unfallflucht.

Der Schaden am Pkw wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Aufgrund der sichergestellten Lackspuren am VW steht fest, dass das flüchtige Fahrzeug rot ist.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Hinweise.