Heidenheim / Polizei

In der Nacht zum Samstag hat ein 24-jähriger Gast in einem Lokal randaliert.

Ein 24-jähriger Gast randalierte in der Nacht von Freitag auf Samstag in einem Lokal am Eugen-Jaekle-Platz in der Innenstadt.

Nach Angaben der Polizei hatte er eine Bedienung beleidigt und war deshalb aufgefordert worden, das Lokal zu verlassen.

Bei der Begleitung nach draußen schlug der ungebetene Gast der Bedienung mit einem Glas ins Gesicht. Die 37-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Der Täter wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung angezeigt.