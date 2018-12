Schnaitheim / Polizei

In einer Schnaitheimer Wohnung suchte ein Unbekannter am Dienstag nach Beute.

Zwischen 7 und 20 Uhr fand ein Einbrecher in der Carl-Spitzweg-Straße an einem Mehrfamilienhaus eine Balkontür, die offen stand. Er ging in die Wohnung und suchte er nach Brauchbarem.

Ohne Beute flüchtete der Täter. Bei der Spurensicherung stellten die Ermittler vom Polizeirevier Heidenheim (07321/3220) fest, dass der Einbrecher versucht hatte, zwei weitere Balkontüren aufzubrechen. Dort war er gescheitert.