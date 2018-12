Nattheim B 466: 37-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Nattheim / HZ

Zwischen Nattheim und Heidenheim kam es am Montagmittag zu einem schweren Unfall, bei dem eine Frau schwere Verletzungen davontrug.

Die B 466 zwischen Nattheim und Heidenheim musste am Montagmittag gegen 11:30 Uhr voll gesperrt werden. Grund war ein Unfall, der sich dort ereignet hatte.

Wie die Polizei berichtet, sei ein VW von Heidenheim in Richtung Nattheim unterwegs gewesen. Der Wagen geriet ins Schleudern und prallt mit einem Seat Ibiza zusammen, der in der entgegengesetzten Richtung unterwegs war. Die Fahrerin des VW wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sie musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden und wurde anschließend mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die Fahrerin des Seat, eine 28-Jährige, wurde leicht verletzt. Auch sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Weil die Straße noch gereinigt und die verunfallten Autos abgeschleppt werden mussten, bleib die B 466 bis ca. 13.30 Uhr gesperrt.