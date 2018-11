Heidenheim / Polizei

In Heidenheim ist am Dienstag eine Person bei einem Unfall verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, waren ein Renault und ein Opel am Dienstag in Heidenheim zusammengestoßen. Das geschah, als gegen 17.30 Uhr ein Opelfahrer von den Ziegeläckern in die Schnaitheimer Straße fuhr.

Er missachtete die Vorfahrt eines Renaultfahrers. Beim Zusammenstoß erlitt die Beifahrerin im Opel leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 21-Jährigen, der den Opel lenkte. Ihn erwartet eine Strafanzeige.