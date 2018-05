Giengen / Polizei

Am Sonntag sind bei Giengen zwei Autos gegen 14 Uhr frontal zusammengestoßen. Ein 32-Jähriger war von der B492 her in die Südstadt unterwegs.

Kurz vor Ortsbeginn kam er auf der Ulmer Straße mit seinem Seat zu weit nach links und stieß mit einem VW zusammen.

Die Autos kamen von der Fahrbahn ab und die beiden Fahrer erlitten dabei leichte Verletzungen.

Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 17000Euro.