Leichte Verletzungen erlitt ein Kind bei einem Unfall am Donnerstag.

Gegen 8.15 Uhr fuhr am Donnerstag eine 35-Jährige von einem Parkplatz über den Gehweg in die Niederstotzinger Bergstraße. Zur gleichen Zeit fuhr ein sechsjähriger Junge mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg und stieß mit dem Auto zusammen. Beim anschließenden Sturz erlitt der junge Radler leichte Verletzungen. Laut Angaben der Polizei beträgt der Schaden am Hyundai der 35-jährigen Autofahrerin rund 500 Euro.