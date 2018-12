Nattheim / Polizei

Schwer verletzt wurde am Montag ein 81-Jähriger.

Ein 81-Jähriger ging am Montag gegen 13.45 Uhr auf einem Parkplatz an der Daimlerstraße am Heck eines Seat vorbei, als mit diesem eine 66-Jährige rückwärts fuhr. Das Auto stieß ihn zu Boden. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.