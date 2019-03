Heidenheim Auto geknackt und Geldbeutel gestohlen

Heidenheim / Polizei

In der Nacht zum Dienstag hat ein Unbekannter einen Wagen aufgebrochen und Wertgegenstände daraus gestohlen. Wie der Täter das geschafft hat, ist bislang noch unklar,

Das Fahrzeug stand verschlossen auf dem Schmittenplatz in Mergelstetten. Der unbekannte Dieb stahl in der Nacht einen Geldbeutel aus dem Handschuhfach, in dem ein Pass, Bargeld und andere persönliche Gegenstände waren.

Wie der Dieb das Auto geknackt hat, ist bislang noch nicht klar: Die Polizei entdeckte an dem Wagen keine Aufbruchspuren.