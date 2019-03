Ein Unbekannter beschädigte am Mittwoch ein geparktes Auto und kümmerte sich nicht darum.

Gegen 9.30 Uhr hatte ein 43-Jähriger seinen Seat am Fahrbahnrand der Straße Am Bühlfeld geparkt. Als er gegen 22 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden an der hinteren stoßstange.

Vermutlich hatte ein Unbekannter sein Auto angefahren und hatte sich davon gemacht, ohne seine Erreichbarkeit hinterlassen zu haben.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden an dem Fahrzeug auf rund 2000 Euro. Die Beamten haben nun die Ermittlungen aufgenommen und sind auf der Suche nach dem Unfallverursacher. Wer etwas gesehen hat, kann der Giengener Polizei unter Tel. 07322.96530 Hinweise geben.