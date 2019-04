Zwei Motorradfahrer wurden am Karfreitag gegen 12 Uhr in der Nähe von Söhnstetten schwer verletzt. Beide waren zuvor mit einer Gruppe unterwegs.

In der Nähe von Söhnstetten, am Abzweig nach Neuselhalden, kam es am Freitagmittag gegen 12 Uhr zu einem schweren Motorradunfall.

Zwei Biker, die in einer Gruppe mit anderen Motorradfahrern unterwegs waren, schlitterten aus einer Kurve und kamen neben der Fahrbahn zum Liegen. Beide Motorradfahrer wurden dabei schwer verletzt. Einer der beiden musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden, so die Polizei. Zum genauen Hergang kann die Polizeipressestelle in Ulm noch keine Angaben machen.

Am Einsatzort war jedoch die Rede davon, dass möglicherweise Split auf der Fahrbahn dazu geführt hatte, dass zuerst der eine, kurz darauf der andere Motorradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und ins Rutschen geriet.