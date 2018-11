Heidenheim / sga

Am Mittwochnachmittag hatte ein Zeuge bei der Polizei gemeldet, angeblich einen Mann mit einer Waffe gesehen zu haben.

An der Kreuzung Bogenstraße/ Hechtstraße nahe der Nördlinger Straße in Heidenheim soll am Mittwochnachmittag ein Mann mit einem Gewehr unterwegs gewesen sein.

Wie Wolfgang Jürgens, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ulm, mitteilt, sei gegen 16 Uhr ein Anruf eines Zeugen bei der Polizei eingegangen, der angeblich einen Mann mit einer Waffe gesehen haben will.

Die Beamten reagierten umgehend und fuhren die Gegend um die angegebene Adresse ab, trafen dort aber niemanden an.