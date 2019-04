Ein alkoholisierter Audifahrer ist in Dischingen mit einem anderen Auto zusammengestoßen und anschließend geflüchtet.

Ein 21-Jähriger fuhr am Donnerstagmorgen mit seinem Audi auf dem Dischinger Marktplatz in Richtung Hauptstraße. Er war zu schnell unterwegs und kam in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem Opel einer entgegenkommenden 38-Jährigen zusammenstieß.

Anschließend fuhr der Mann einfach weiter. Da ein Kennzeichen seines Autos am Unfallort liegenblieb, konnte die Polizei seine Identität mühelos ermitteln.

Bei einer Blutprobe wurde später festgestellt, dass der 21-Jährige Alkohol getrunken hatte. Seinen Führerschein musste er abgeben. Jetzt erwartet ihn eine Strafanzeige. Wie hoch der Sachschaden ist, ist laut Polizei noch nicht bekannt.