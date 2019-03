Heidenheim A7: Mann muss nach Kontrolle ins Gefängnis

Heidenheim / Polizei

Nach einer Kontrolle am Donnerstag bei Heidenheim an der A7 sitzt jetzt ein Mann im Gefängnis.

Die Polizei kontrollierte am Donnerstag gegen 14 Uhr einen Autofahrer auf dem Parkplatz Härtsfeld an der A7. Als die Polizisten die Personalien genauer überprüften stellte sich heraus, dass der 40-Jährige am Steuer gesucht wurde. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl.

Wegen Rauschgiftdelikten hatte der Rumäne noch wenige Jahre Haft abzusitzen. Das schien ihn jedoch nicht beeindruckt zu haben. Denn die Polizisten fanden bei ihm wieder Rauschgift. Rund zehn Gramm davon hatte er in der Tasche.

Direkt von der Autobahn ging es für den 40-Jährigen ins Gefängnis. Jetzt sieht er wieder einer Strafanzeige entgegen.