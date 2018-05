Heidenheim 77-Jähriger fährt über rote Ampel

Heidenheim / Polizei

Vier Senioren wurden am Montag bei einem Unfall in Heidenheim verletzt.

Ein 77-Jähriger fuhr am Montag kurz vor 12 Uhr in Heidenheim von der Brenzstraße in die Kreuzung mit der Ploucquetstraße. Dabei zeigte die Ampel für ihn Rot. Prompt stieß sein Nissan mit einem Ford zusammen.

Mit dem Ford wollte ein 72-Jähriger gerade die Kreuzung entlang der Ploucquetstraße passieren. Die beiden Fahrer und ihre Beifahrerinnen erlitten leichte Verletzungen.

Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Den Sachschaden an den Autos schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro. Sie ermittelt jetzt gegen den 77-Jährigen. Er sieht einer Strafanzeige entgegen.