Lauingen 46-Jähriger schlägt mit Flasche zu

Lauingen / Polizei

Am Mittwochabend endete ein Streit zwischen zwei Männern in Lauingen mit einer gefährlichen Körperverletzung.

Am Mittwoch gegen 18.45 Uhr gerieten zwei Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Lauingen in Streit, nachdem beide zuvor erheblich dem Alkohol zugesprochen hatten.

Im Verlauf des Streits bewarf der 46-jährige Beschuldigte den 53-jährigen Geschädigten mit eine Flasche und traf ihn am Kopf. Er erlitt dabei eine Platzwunde und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Dillingen gebracht werden.

Ein Alkoholtest ergab beim Flaschenwerfer einen Wert von fast vier Promille. Gegen ihn wird nun wegen Gefährlicher Körperverletzung ermittelt.