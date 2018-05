Herbrechtingen / pol

Drei Autos waren am Montag an einem Unfall bei Herbrechtingen beteiligt.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 15.30 Uhr, als ein 45-Jähriger in Richtung Heidenheim fuhr. An der Einmündung der Landesstraße in die B19 zeigte die Ampel Rot.

Mehrere Autos warteten bereits. Das übersah der 45-Jährige. Mit seinem Opel rammte er einen anderen Opel und schob ihn auf einen VW.

Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Am Opel des 45-Jährigen entstand Totalschaden. Insgesamt schätzt die Polizei den Sachschaden auf rund 19.000 Euro.