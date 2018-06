Heubach 22-Jähriger stürzte 200 Meter in die Tiefe

22-Jähriger stürzte 200 Meter in die Tiefe

Heubach / Polizei

Ein Wanderer ist am Sonntag gegen 24 Uhr bei der Ruine Rosenstein abgestürzt und hat sich schwer verletzt.

Am Sonntag, gegen 00.00 Uhr, beging ein 22-Jähriger zusammen mit 5 Freunden einen schmalen Trampelpfad direkt hinter der Ruine Rosenstein. Der Mann ging als letzter in der Gruppe. Er rutscht dann aus und stürzt die sehr steile Böschung hinab, wo er nach ca. 200 Metern zum Liegen kam.

Nachdem die abgestürzte Person gefunden wurde, gestaltete sich die Bergung durch die Bergwacht in dem steilen Gelände als sehr aufwendig. Der junge Mann wurde in der Folge von der Bergwacht nach unten in Richtung Schützenhaus Heubach abgeseilt. Die Bergung war um 01.50 Uhr beendet.

Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht

Der Verunglückte wurde schwer verletzt in eine Klinik verbracht. Im Rettungseinsatz waren die Bergwacht Schwäbisch Gmünd war mit 11 Mann und die Feuerwehr Heubach mit 12 Mann. Außerdem war der Rettungsdienst des DRK mit einem Rettungswagen und einem Notarztwagen zur Versorgung des Verletzten vor Ort.