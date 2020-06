Mutter und ihre Tochter aus Kaiserslautern. Die 46-Jährige und ihre zehnjährige Tochter wurden seit zehn Tagen vermisst. Die Polizei hatte zuletzt in Bremerhaven nach ihnen gesucht. Wie das Polizeipräsidium Westpfalz in Rheinland-Pfalz mitteilte, handelt es sich bei den Toten vermutlich um eineund ihreaus Kaiserslautern. Die 46-Jährige und ihre zehnjährige Tochter wurden seit zehn Tagen vermisst. Diehatte zuletzt in Bremerhaven nach ihnen gesucht.

Spezialboot ortet Auto in der Weser

Bei der großangelegten Suche ortete am Donnerstag ein Spezialboot ein Auto in der Weser, wie die Polizei mitteilte. Am Abend zogen Polizei und Feuerwehr das Fahrzeug aus dem Wasser. Bei dem Auto handele es sich "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" um das Fahrzeug der Vermissten, erklärte die Polizei in Kaiserslautern.

Polizei findet zwei Tote

In dem Auto fand die Polizei zwei Tote, deren Identitäten zunächst nicht zweifelsfrei geklärt werden konnten. Mutmaßlich handele es sich aber um die vermisste Mutter und ihre Tochter, erklärte die Polizei. Die Ermittlungen dauern demnach noch an. Am Freitag will die Polizei über weitere Ermittlungsergebnisse informieren.