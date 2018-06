Bisingen / PZ

Zwei Fahrzeuge stießen am Montag an der Auffahrt Bisingen Nord zur B 27 heftig zusammen. Gegen 18.45 Uhr wollte eine 24-jährige Autofahrerin von der Landestraße nach links in die Aufschleifung zur B 27 abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Wagen. Bei dem Unfall wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt und kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie angeschleppt werden mussten.