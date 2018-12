Schlatt/Rangendingen Einbrecher schnappen sich Geld und Schmuck

Schlatt/Rangendingen / Melanie Steitz

Einbrecher haben Geld und Schmuck in Schlatt gestohlen. In Rangendingen betrug der Schaden 700 Euro.

Bei einem Einbruch in der Brunnenwörthstraße in Schlatt sind den Tätern am Dienstag Bargeld und Schmuck in die Hände gefallen. Zwischen 15 und 19 Uhr hebelten die Unbekannten ein Fenster auf. Bei Durchwühlen der Wohnung fanden sie Bargeld und zwei gefüllte Schmuckschatullen. Wie hoch der Wert des Diebesguts insgesamt ist, steht noch nicht fest. Am Einstiegsfenster entstand ein Schaden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07471/988-00 entgegen.

Außerdem sind Banditen am Dienstag auch in der Prof.-Dieringer-Straße in Rangendingen eingebrochen. Zwischen 16.10 und 18.15 Uhr hebelten sie auf der Rückseite eines Wohnhauses ein Fenster auf. Anschließend stiegen sie in den dahinterliegenden Werkstattraum ein. Aus bislang unbekannten Gründen verließen sie das Gebäude aber, ohne etwas entwendet zu haben. Am Fenster entstand ein Schaden in Höhe von zirka 700 Euro.