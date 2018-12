Bisingen/Balingen / PZ

Zu weit links ist am frühen Mittwochabend ein 70-jähriger Autofahrer in seinem VW auf der Bundesstraße 463 in Richtung Bisingen unterwegs gewesen. Zwischen den Asphaltmischwerken Balingen und der Bisinger Kläranlage kam ihm ein Markengenosse entgegen. Der 70-Jährige touchierte mit seinem Fahrzeug den anderen VW im Vorbeifahren. Der daraus resultierende Sachschaden war laut Polizei mit rund 14 000 Euro nicht unerheblich. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt.